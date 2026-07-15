2026 yılının ilk altı ayında 892 bin 380 kişinin işsiz kaldığı için İş-Kur'a işsizlik ödeneği başvurusunda bulunduğunu söyleyen CHP'li Ömer Fethi Gürer, bu kişilerin yalnızca 413 bin 883'ünün işsizlik ödeneği almaya hak kazandığını ifade etti.

Geçen yılın aynı dönemine göre tablonun daha da ağırlaştığına parmak basan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Başvuru yapanların sayısı geçen yıla göre 30 bin 456 kişi artarken, işsizlik ödeneği bağlanan kişi sayısı 286 kişi azaldı. Yani daha fazla insan işini kaybediyor ancak daha az kişi işsizlik ödeneğinden yararlanabiliyor. Bu tablo çalışma yaşamındaki güvencesizliğin ve sosyal devlet anlayışındaki zafiyetin açık göstergesidir" dedi.

13 MİLYON GERÇEK İŞSİZ VARKEN FONDAN YARARLANANLARIN SAYISI SINIRLI

Türkiye'de geniş tanımlı işsiz sayısının yaklaşık 13 milyona, resmi işsiz sayısının ise 3 milyona yaklaştığını aktaran Ömer Fethi Gürer, buna rağmen Haziran 2026 itibarıyla İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yalnızca 460 bin 501 kişinin işsizlik ödeneği alabildiği gerçeğini ortaya koydu. Gürer, "Gerçek işsiz sayısıyla fondan yararlanabilen kişi sayısı arasında bir uçurum var” ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRETE ZAM YAPILMAYINCA İŞSİZLİK ÖDENEĞİ DE YERİNDE SAYDI

Gürer, Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılmamasının işsizleri de doğrudan etkilediğinin altını çizerek, işsizlik ödeneğinin üst sınırının brüt asgari ücrete bağlı olması nedeniyle ödeneğin de artırılmadığı gerçeğini açıkladı.

Gürer, şu ifadeleri kullandı:

"İşsizlik ödeneği, işten ayrılmadan önceki son dört aylık prime esas brüt kazancın ortalamasının yüzde 40'ı üzerinden hesaplanıyor. Ancak ödeneğin üst sınırı brüt asgari ücretin yüzde 80'iyle sınırlandırılıyor. Bu nedenle bugün en yüksek işsizlik ödeneği 26 bin 223 lira, asgari ücretle çalışan bir işçinin alabileceği en yüksek işsizlik ödeneği ise 13 bin 111 lira 72 kuruş düzeyinde kalıyor."

FONUN PARASI İŞSİZE DEĞİL İŞVERENE GİDİYOR

Gürer, iktidarın sosyal devlet anlayışı yerine fon kaynaklarını işveren teşvikleri için kullandığını ifade ederken, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yapılan harcamaların 2024 yılında sadece yüzde 24'ü, 2025 yılında ise yüzde 31,6'sı doğrudan işsizlere ayrıldığına dikkat çekti. Gürer, Geri kalan yaklaşık yüzde 70'lik bölüm işveren teşvikleri ve çeşitli işgücü programlarında kullanıldığını belirterek, “Oysa bu harcamaların önemli bir kısmı merkezi bütçeden karşılanmalıdır. İşsizlerin primleriyle oluşan fon, işsizlerin güvencesi olmaktan çıkarılmıştır" yorumunda bulundu.

İşsizlik ödeneğine erişimin önündeki ağır koşullara da dikkat çeken Gürer, mevcut sistemin çok sayıda işsizi kapsam dışında bıraktığını söyleyerek, "İşsizlik ödeneğinden yararlanabilmek için kişinin kendi isteği ve kusuru dışında işten çıkarılmış olması, işten ayrıldıktan sonra 30 gün içinde İŞKUR'a başvurması, son 120 gün kesintisiz çalışmış olması ve son üç yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olması gerekiyor. Bu şartlar nedeniyle milyonlarca işsiz fondan yararlanamıyor" dedi.

Türkiye'de birçok işverenin kıdem tazminatı ve diğer yükümlülüklerden kaçınmak amacıyla çalışanları kusurlu göstererek işten çıkardığını belirten Gürer, bu durumun işsizlik ödeneğine erişimi de engellediğini belirtti. CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, İşsizlik ödeneğinin hem miktar hem de süre bakımından yetersiz olduğunu da ifade etti. Ayrıca İşsizlik Sigortası Fonu'ndan işverenlere aktarılan teşviklerin yıllar içinde hızla arttığını Gürer belirtti.

İŞSİZLİK FONU YENİDEN KURULUŞ AMACINA DÖNDÜRÜLMELİDİR

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, İşsizlik Sigortası Fonu'nun asli görevinin işsiz kalan çalışanlara güvence sağlamak olduğunu belirterek, ağır şartlar hafifletilmeli, işsizlik ödeneğinin miktarı ve ödeme süresi artırılmalı, fon kaynakları öncelikle işsiz yurttaşlar için kullanılmalı çağrısında bulundu.