TÜİK, 2026 yılının ilk çeyreğine (Ocak-Mart) ilişkin İşgücü İstatistikleri’ni açıkladı. Verilere göre, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,2 seviyesine geriledi. Ancak istihdam ve işgücüne katılım oranlarındaki sert düşüşler ile yüzde 30’u aşan atıl işgücü oranı, iş gücü piyasasındaki daralmayı gözler önüne serdi.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, 2026 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 52 bin kişi azalarak 2 milyon 894 bin kişi oldu. İşsizlik oranında kadın ve erkek nüfus arasındaki uçurum ise geçerliliğini korudu. İşsizlik oranı; erkeklerde yüzde 6,8, kadınlarda yüzde 11,1 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAMDA KAN KAYBI: 301 BİN KİŞİ SEKTÖRDEN ÇEKİLDİ

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, 2026 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 301 bin kişi birden azalarak 32 milyon 221 bin kişiye düştü. İstihdam oranı ise 0,5 puanlık azalış ile yüzde 48,3 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,7 iken, kadınlarda yüzde 31,3 gibi düşük bir seviyede kaldı.

Ekonominin lokomotifi konumundaki tüm ana sektörlerde istihdam kaybı yaşandı. Bir önceki çeyreğe göre istihdam edilenlerin sayısı; hizmet sektöründe 189 bin kişi azaldı, inşaat sektöründe 48 bin kişi azaldı, tarım sektöründe 44 bin kişi azaldı, sanayi sektöründe 20 bin kişi azaldı.

Sektörel dağılıma bakıldığında ise istihdam edilenlerin yüzde 59,3'ü hizmet, yüzde 20,2'si sanayi, yüzde 13,8'i tarım ve yüzde 6,7'si inşaat sektöründe yer aldı.

İŞGÜCÜNE KATILIM ORANI HIZLA DÜŞTÜ

İşgücü, 2026 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 353 bin kişi azalarak 35 milyon 116 bin kişi oldu. İşgücüne katılma oranı ise 0,7 puanlık azalışla yüzde 52,6 olarak gerçekleşti.

İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,5, kadınlarda ise yüzde 35,2 olarak kayıtlara geçti. İşsizlik oranındaki düşüşün, istihdam artışından değil, büyük oranda işgücünden kaçıştan (iş aramaktan vazgeçenler veya işgücü dışına çıkanlar) kaynaklandığı görüldü.

GENÇ İŞSİZLİĞİ KRONİKLEŞTİ: YÜZDE 15,2

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, bir önceki çeyreğe göre değişim göstermeyerek %15,2 seviyesinde çakılı kaldı.

Genç nüfusta işsizlik oranı; genç erkeklerde yüzde 12,6, genç kadınlarda yüzde 20,4 olarak tahmin edildi. Kadın genç işsizliğindeki yüksek seyir dikkat çekti.

GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK ALARM VERİYOR

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan ve "geniş tanımlı işsizlik" olarak da bilinen atıl işgücü oranı, 2026 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,6 puanlık artışla %30,4'e yükseldi.

HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ AZALDI

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, 2026 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,3 saat azalarak 42,2 saat olarak gerçekleşti.