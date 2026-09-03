Kaynak: AA

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, 29 Ağustos ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı önceki haftaya göre 2 bin kişi artarak 206 bine yükseldi. Piyasa beklentisi başvuru sayısının 205 bin olması yönündeydi.

Önceki haftaya ilişkin veri de 203 binden 204 bine revize edildi.

4 HAFTALIK ORTALAMA 207 BİN 250 OLDU

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı 1500 kişi artarak 207 bin 250’ye yükseldi.

Devam eden işsizlik maaşı başvuruları ise 22 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya göre 8 bin kişi artarak 1 milyon 779 bine çıktı.