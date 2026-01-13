İşsizlikle mücadele için oluşturulan ve temel amacı işsizlik maaşı için kaynak oluşturulması olan İşsizlik Sigortası Fonu, aradan geçen yıllarda ‘İşverenlere destek fonuna’ dönüştü. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) araştırma kuruluşu DİSK-AR’ın yayınladığı rapora göre, dondaki işsizlik ödeneği payı son 10 yılda yüzde 37,4’ten yüzde 31,7’ye inerken, doğrudan ve dolaylı işveren teşvik ve desteklerinin payı yüzde 20,3’ten yüzde 49,2’ye yükseldi.

2016-2025 arasındaki 10 yılda İşsizlik Sigortası Fonu’ndan işçilere ayrılan pay 5,7 puan azalırken işverenlere aktarılan kaynaklar 28,9 puan artış gösterdi.

Öten yandan 2023-2025 yılları arasında fondan işverenlere işçilerden 2 kat daha fazla kaynak ayrıldı. DİSK-AR’ın araştırmasına göre, 2025 yılının kasım ayı itibariyle 100 işçiden sadece 16’sı işsizlik ödeneğinden faydalanabildi.

DİSK-AR’ın yayınladığı raporda şu ifadeler yer aldı.

“İşçilere yapılan işsizlik sigortası ödemeleri 2002 yılından bu yana devam ediyor. Kanun’da 2008 yılında yapılan değişiklikle Fon ödemelerine işverenin ödeme aczine düşmesi durumunda işçiye ödenmek üzere Ücret Garanti Fonu ve Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasına başlandı. Kanun’da 2011 yılında yapılan değişiklikle ise Fon’dan işverenlere kaynak sağlanmaya başlandı. 2020 yılında görülmeye başlayan Covid-19 salgını sonrası getirilen işten çıkarma yasağı ile işçilere nakdi ücret desteği verildi.

İşsizlik ödemelerine ve işçilere kaynaklık etmesi için oluşturulan İşsizlik Sigortası Fonu gider kalemleri arasında işçilere yapılan işsizlik sigortası, kısa çalışma, yarım çalışma, ücret garanti fonu ile nakdi ücret desteği ödemeleri, işverenlere verilen işveren teşvik ve destekleri ile aktif işgücü piyasası programları ödemeleri yer alıyor.

İşçiler için oluşturulmuş İSF’nin giderleri içinde işsizlik sigortasına ayrılan pay azalırken işveren teşvik ve destekleri ile toplum yararına çalışma, mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim gibi aktif işgücü piyasası (AİP) programlarının payı artıyor. Böylece İSF kaynakları işsizler ve işçiler yerine işverenlere destek olarak kullanılıyor.”