Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Sınava girmek için 2 milyon 425 bin aday başvurdu.

Bu adaylar, “Üniversiteye girip mezun olur ve kolayca iş buluruz” diye düşünerek yola çıkıyorlar ama sınavda başarıyı yakalasalar bile yıllarca sürecek eğitim hayatları sonunda onları bekleyen büyük bir hayal kırıklığı olacak.

Çoğu çalışacak iş bulamayacak çünkü.

***

Siyasi iktidarın doğru düzgün bir planlama yapması, önümüzdeki yıllarda hangi alanlarda ne kadar elemana ihtiyaç olduğunu net olarak saptaması ve üniversite kontenjanlarını buna göre belirlemesi gerekirdi.

Böyle bir planlama yapılmadığı için sayıları 208’e ulaşan üniversitelerin çoğu işsiz sayısını artırmaktan başka işe yaramayan fakültelerle doldu.

Artık eğitim fakültelerini bitirenlerin öğretmenlik, iletişim fakültelerini bitirenlerin gazetecilik, hukuk fakültelerini bitirenlerin avukatlık, ziraat fakültelerini bitirenlerin mühendislik, eczacılık fakültelerini bitirenlerin eczacılık, veteriner fakültelerini bitirenlerin veterinerlik yapamadıkları bir noktaya geldik.

Tıp, diş hekimliği inşaat, makine, elektrik-elektronik, bilgisayar mühendisliği fakültelerini bitirenlere şu anda ihtiyaç var ama böyle giderse onlar için de işsizlik kaçınılmaz görünüyor.

Özetleyecek olursam, 20-21 Haziran’da 2 milyon 425 bin genç Yüksek Öğrenim Kurumları Sınavı’na (YKS) değil İşsizliğe Hazırlık Sınavı’na (İHS) girecek.

***

‘Doğanın Kanunu’nda işler yolunda

+++++

Star TV’nin yaz dönemi dizisi ‘Doğanın Kanunu’, 2. bölümüyle ekrana geldi. İlk bölüme oranla muhteşem bir çıkış yapan dizi, Total’de aldığı 4.55 reytingle 1., AB’de aldığı 3.96 reytingle 3. ve ABC1’de aldığı 4.75 reytingle 2. sırada yer aldı.

Başrollerini Alperen Duymaz ve Özge Yağız’ın paylaştığı Ay Yapım imzalı dizi, ilerleyen bölümlerde nasıl bir performans sergiler? Orası bilinmez ama daha önce de belirttiğim gibi bu başarısını sürdürürse, yaz boyunca izleyebileceğimizi yine tekrar etmek istiyorum. Uzun bir aranın ardından yaz dizilerinin izleyiciyle buluşması ve böylesi güzel başarılarla yollarına devam etmeleri, sevindirici bir gelişmedir. Alperen Duymaz ile Özge Yağız’ın partnerliği, yaz sıcaklığında olmuş. İkili, yaz sezonuna damga vuracağa benziyor.

Şu an için işler yolunda olan ‘Doğanın Kanunu’, aldığı reyting kadar oyuncuların gösterdikleri performanslarla da sosyal medyada konuşulmaya başladı. Yolu açık olsun.

*****

Bu düete aman ‘Nazar’ değmesin

Türk Pop Müziği’nin iki sevilen ismi Demet Akalın ve Gökhan Özen, yeni düet şarkıları ‘Nazar’ı Sony Music Türkiye etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Gökhan Özen’e ait şarkıya Murad Küçük yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş. Şarkı, günümüz pop estetiği, güçlü yapısı ve iki yıldız ismin yepyeni yorumuyla yıllar sonra bambaşka bir enerjiyle yeniden doğuyor. Yazın en iddialı şarkıları arasında yerini almaya hazırlanan çalışma, yüksek temposu, ritmik dokusu ve akılda kalıcı nakaratıyla ilk andan itibaren dikkat çekiyor.

Yüksek enerjili yapısı, modern düzenlemesi ve geniş kitlelere ulaşma potansiyeliyle ‘Nazar’, müzik listelerinin zirvesine göz kırpıyor.

*****

Sanatı iyiliğe dönüştüren bir sergi

Tohumluk Vakfı yararına düzenlenen ‘İnsan ve Doğa’ karma resim ve heykel sergisi, Rosse Arte Galeri’de açıldı.

Küratörlüğünü Ayla Gürkan Saraçlı’nın üstlendiği sergide, 15 sanatçının resim ve heykel çalışmalarından oluşan yaklaşık 50 eser yer alıyor. İnsan ile doğa arasındaki kadim ilişkiyi farklı sanat disiplinleri aracılığıyla yorumlayan eserler; yaşam, dönüşüm, umut, bellek ve birlikte var olma kavramları etrafında şekilleniyor. Serginin sanat danışmanlığını Semra Sancak, koordinatörlüğünü ise Sibel Başara yapıyor. Ayla Gürkan Saraçlı, Jale Saraçoğlu, Adviye Bal, Songül Canerik, Peruze Hamurcu, Yasemin Cever, Günsu Saraçoğlu, Devrim Demiral, Yiğit Uzunefe, Ahmet Oğraş, Şule Agayar, Teymur Agalioğlu, Hülya Özel Ulusoy, Işın Karahan Yıldırım ve Nihal Gürgen’in eserlerinin yer aldığı sergi, farklı kuşaklardan ve disiplinlerden sanatçıları ortak bir temada bir araya getiriyor.

Sergi, 23 Haziran’a kadar Sarıyer Rosse Arte Galeri’de ziyaret edilebilecek.

Peki, ne yapılabilir, bu yanlış tablo nasıl düzeltilebilir?

Çocukların ilkokuldan itibaren yeteneklerine göre yetiştirilmeleri, açılacak sanat okullarında ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlarda meslek kazanmalarının sağlanması gerekir.

Üniversite mezuniyetinin günümüzde pek çok genç için hiçbir işe yaramadığı, statü olmaktan çıkıp bir stres kaynağına dönüştüğü görülmelidir.

***

Tabii olayın ekonomik boyutunu da unutmamalıyız.

Çoğu devlete ait 208 üniversitede şu anda 6 milyon 715 bin öğrenci var.

Öğretim elemanı sayısı ise 187 bini buluyor.

Bunların sayısı önümüzdeki aylarda daha da artacak.

Yani devlet, ihtiyaç olmayan alanlarda öğrenci yetiştirip mezun etmek için dev bütçeler ayırmayı sürdürecek.

Yatırıma gitmesi, işsizlere iş sağlanması için kullanılması gereken kaynaklar yeni işsizler yaratmaktan başka işe yaramayacak ne yazık ki.

Böyle bir eğitim, böyle bir ekonomi politikası olabilir mi?

+++++++++

Şapka çıkarılacak aday!

-----------

YÖK’ün açıklamasına göre, YKS’ye başvuran adaylardan birinin yaşı 87 imiş.

Sınavı kazanıp 4 yıllık bir fakülteye girerse mezun oluncaya kadar yaşı 91’e gelecek.

Yüksek lisans ve doktora eğitimi yaparsa yaş 95’i bulacak.

Bu aday her kimse tutkusuna, azmine, heyecanına hayran oldum doğrusu.

Keşke aynı tutku, azim ve heyecan Dünya Kupası’nda mücadele eden Milli Takımımızın 20’li yaşlarındaki futbolcularında da olsa…

+++++++

Takımları karıştıran spiker

Dünya Kupası’nda İran-Yeni Zelanda maçını anlatan TRT spikeri takımları karıştırmış.

İran’ın atağını Yeni Zelanda atağı sanmış.

Yeni Zelanda savunmasından İran savunması diye söz etmiş.

Bir süre sonra uyarılar üzerine düzeltmiş yanlışını.

Ne var ki TRT o spikeri görevden alıp hakkında soruşturma açmış.

Bu olay bana Milli Takımımızın 1984 yılında İngiltere’ye 8-0 yenildiğimiz maçı hatırlattı.

O maçı TRT’de anlatan spiker Abidin Aydoğdu, 8’inci gol geldiğinde aynen şöyle demişti:

“Vay anasını sayın seyirciler… Bir gol daha yedik.”

Bu ifade o günlerde sert eleştirilere yol açmıştı.

Ancak TRT yönetimi, Aydoğdu’nun duyduğu derin üzüntü nedeniyle böyle konuştuğunu belirterek soruşturmaya gerek duymamıştı.

***

TRT’de maç anlatan spiker deyince Halit Kıvanç’ı hatırlamamak mümkün değil.

Anlatacağı maçlara adeta sınava girecek bir öğrenci gibi hazırlanır, takımlar ve futbolcular hakkında hemen her şeyi öğrenirdi.

Bu kadarla da yetinmezdi.

Anılarını anlattığı “Bir Koltukta Kaç Karpuz” (İş Bankası Kültür Yayınları) kitabında, tüm spikerlik yaşamı boyunca yanında küçük bir ilaç çantası taşıdığını, bu çantanın içinde baş ağrısına, ishale, baş dönmesine, soğuk algınlığına, ses kısılmasına karşı ani etki gösteren ilaçlar bulundurduğunu belirtiyor.

***

Evet, Dünya Kupası maçında takımların karıştırılmasıyla, liyakat sorunu bir kez daha karşımıza çıktı.

TRT yönetimi, Dünya Kupası maçlarını anlatacak spikerleri keşke biraz eğittikten sonra görevlendirseydi.