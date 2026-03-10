İzmir Kınık'ta Polyak Maden'den çıkarılan 7 işçiden biri olan Abdullah İlter, 3,5 yaşındaki genetik kas hastası oğlu Asaf'ın tedavisi için tüm birikimini harcadığını belirtti. Henüz tanı bile konulmayan Asaf için tek kullanımlık malzemeleri bile birden çok kez kullanmak zorunda kaldıklarını anlatan İlter, "Önümüze hep maddiyat çıkıyor. Yaşamayan bilmez" dedi.

Hem işini kaybeden hem de çocuğunun ağır sağlık sorunlarıyla mücadele eden baba, birikimlerinin tamamen bittiğini ve destek beklediğini ifade etti.

Henüz net bir teşhis konulamamış olmasına rağmen ağır seyreden hastalık nedeniyle Asaf, yoğun bakım süreçleri geçirmiş ve çevre algısını yitirmiş durumda. Ailenin önündeki en büyük engel, hayati önem taşıyan medikal malzemelerin fahiş fiyatlara satılması.

İlter, yaptığı açıklamada, Polyak Maden'in Çinli bir firmaya devri sırasında kendisiyle birlikte 7 kişinin tazminatları ödenerek, işten çıkarıldığını anlattı.

ARABASINI SATMAK ZORUNDA KALDI

Bütün birikimini oğlu için harcayan İlter, daha sonra çocuğunu hastaneye götürebilmek için kullandığı arabasını da satmak zorunda kaldı. Parayı ise solunum cihazı, aspiratör ve mama cihazlarına yatırdığını anlattı.

İlter, oğlu gibi kas hastası çocukların hayatta kalabilmesi için solunum destek cihazlarının zorunlu olduğunu belirtti. Yoğun bakımdan taburcu olabilmek için doktorların ailelerden bu cihazları getirmesini istediğini ancak SGK'nın elindeki cihazların çocuklara uygun olmadığını ifade eden İlter şunları söyledi:

"Alman malı, pediatrik hastalarla en uyumlu cihazı aldık. O dönem fiyatı 160 bin liraydı. Şimdi 280 bin liraya dayandı. SGK bunun sadece üçte birini karşılıyor, kalanı aileden alınıyor. Üstelik işimiz bittiğinde cihazı da geri istiyorlar."

'ENFEKSİYON RİSKİ ARTIYOR'

Hayati öneme sahip diğer bir cihazın aspiratör olduğunu, bununla oğlunun boğazında biriken tükürüğü temizlediklerini anlatan baba, malzeme yetersizliğinin yol açtığı risklere dikkati çekti. Tek kullanımlık olması gereken aspirasyon sondalarını maddi imkânsızlıklar nedeniyle 2-3 defa kullanmak zorunda kaldıklarını söyleyen İlter, "Bu da enfeksiyon riskini artırıyor. Bir enfeksiyon bizi aylarca yoğun bakımda geriye atabiliyor" dedi.

'ÖNÜMÜZE HEP MADDİYAT ÇIKIYOR'

Doktorlar, kesin tanı için en kapsamlı yöntem olan Tüm Genom Dizileme (WGS) testini öneriyor. Ancak bu testin maliyeti 72 bin liraya kadar ulaşarak ailenin bütçesini tamamen aşıyor. Devlet hastanelerinde yapılmayan bu testler için aileler özel laboratuvarlara yönlendiriliyor. Baba İlter duruma ilişkin olarak şunları ifade etti:

"Bir test yaptırsak belki tanı konulacak. Tedavisi varsa ona göre hareket edeceğiz ama önümüze hep maddiyat çıkarıyorlar."

ANNE İLTER: 24 SAAT BAŞINDAYIZ

Anne Delal İlter ise 3,5 yıldır süren bu mücadelede yorgun düştüklerini anlattı. Oğlunun daha önce televizyon izlediğini ancak geçirdiği yoğun bakım sürecinden sonra bunu da kaybettiğini belirten anne İlter, "Fizik tedaviye götürmemiz gerekiyor ama arabamız yok. İzmir'de bir klinik var, tüm aileler oraya gidiyor ama biz maddi durumumuz olmadığı için götüremiyoruz. 24 saat başındayız, gündüzümüz de gecemiz de Asaf. Bütün işimiz gücümüz o oldu" dedi.

İşsiz kaldıktan sonra günü kurtarma mücadelesi verdiğini söyleyen baba Abdullah İlter, tüm bu sıkıntılara rağmen pes etmediklerini söyledi. İlter: "Elde avuçta ne varsa sattık. Bir yere kadar insanın gücü yetiyor, sonra tıkanıyor. Bu çaresizliği yaşamayan bilmez" dedi.