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Kaynak: AA

Filistin basınında yer alan haberlere göre; Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinin güneybatısında yer alan Tel beldesine Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından yapılan baskına ilişkin bilgiler aktarıldı.

İsrail askerlerinin, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin köye girişini sağlamak hedefiyle Tel beldesine baskın gerçekleştirdiği belirtilen haberlerde, baskında göz yaşartıcı gaz bombaları kullanıldığı ifade edildi.

Haberlerde, İsrail ordusunun da Nablus'ta birçok bölgede evlere baskınlar yaptığı ve Filistinlileri gözaltına aldığı da belirtildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, 24 Temmuz sabah saatlerinde İsrail ordusunun korumasında Nablus vilayetine bağlı Tel beldesine düzenlediği saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirmiş, 4 Filistinli ise yaralanmıştı.

Belde sakinlerinin İsraillilerin saldırısına karşı koyduğu sırada yaşanan arbedede 2 İsrailli de hayatını kaybetmişti.