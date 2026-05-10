Kefr Sülüs Belediye Başkanı Cihad Avde, yaptığı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin şubat ayında bölgenin doğusunda yaşayan Arab el-Huli bedevi topluluğunu tehdit ve silah zoruyla göçe zorladığını söyledi.

Avde, saldırılarda Filistinlilere ait taş ve sacdan inşa edilen evler ile hayvan barınaklarının hedef alındığını, toplam 50 yapının kullanılamaz hale getirildiğini aktardı.

Arab el-Huli topluluğunun 120 yılı aşkın süredir bölgede yaşamını sürdürdüğünü belirten Avde, topluluğa ait 30 dönümlük arazi üzerindeki yapıların da tahrip edilerek yağmalandığını ifade etti.

İsraillilerin Filistinli topluluklara yönelik saldırılarının sürdüğünü dile getiren Avde, bölgede yaşayan bedevi ailelerin baskı ve tehditlerle topraklarından uzaklaştırılmaya çalışıldığını kaydetti.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria’da Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Bölgede yaşayan Filistinli bedevi ailelerin koyun otlatmaları ve su kaynaklarına erişimleri engellenirken, ailelerin arazilerini terk etmeleri için baskı uygulandığı belirtiliyor.

Filistin resmi makamlarının verilerine göre geçen ay Batı Şeria’da İsrail ordusu tarafından 1097, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından ise 540 saldırı gerçekleştirildi. Bölgede toplam saldırı sayısının 1637’ye ulaştığı bildirildi.