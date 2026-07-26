Kaynak: Haber Merkezi

Gazze’deki insanlık dışı saldırıları ve soykırım politikaları nedeniyle uluslararası arenada giderek yalnızlaşan İsrail'in, Orta Doğu’yu istikrarsızlaştırmayı hedefleyen tehlikeli planları bir kez daha gün yüzüne çıktı.

İsrail merkezli The Jerusalem Post gazetesinde yer alan dikkat çekici bir analizde, Tel Aviv yönetiminin bölgesel dengeleri bozmak için terör unsurlarını doğrudan fonlayıp silahlandırması gerektiği açıkça savunuldu.

Metinde yer alan ifadeler, İsrail’in Türkiye'ye karşı terör gruplarını birer maşa olarak kullanma niyetini gözler önüne seriyor.

'TERÖR UNSURLARI DOĞRUDAN SİLAHLANDIRILMALI'

Bölgesel aktörlerin toprak bütünlüğünü hiçe sayan analizde, özellikle Türkiye ve İran’ı zayıflatmaya yönelik adımlara vurgu yapıldı. Gazetede yayımlanan yazıda şu skandal ifadelere yer verildi:

"İsrail’in Doğu ve Güneydoğu sınır hatlarındaki grupları doğrudan silahlandırması ve desteklemesi gerekmektedir. İran’ın iç kontrolünü ve bölgesel nüfuzunu kırmak için bu unsurları fonlamak, Tel Aviv’e kritik bir jeopolitik kaldıraç sağlayacaktır."

Bu ifadeler, İsrail’in terör vasıtasıyla bölgede nasıl bir nüfuz alanı kurmaya çalıştığını ve terörü bir dış politika aygıtı olarak gördüğünü açıkça itiraf ediyor.

SINIRLARI DEĞİŞTİRME ARAYIŞI

Bölgedeki iç dinamikleri sarsmak için terörün finansmanına bel bağlayan Tel Aviv, haritaları yeniden çizmeyi amaçlayan emellerini gizleme gereği bile duymadı. Analizde, bağımsız bir yapı kurulmasına doğrudan destek verilmesi gerektiği savunularak açıkça bölgesel bölünme çağrısı yapıldı.

İsrail’in Türkiye’nin milli güvenliğini tehdit eden PKK ve onun Suriye yapılanması YPG/PYD ile olan ilişkisi aslında yeni değil. Tel Aviv yönetimi, öteden beri bu yapılara örtülü ve açık kanallarla, Lojistik ve materyal desteği sağlamaktan, istihbarat paylaşımında bulunmaktan, uluslararası diplomatik mecralarda ve propaganda araçlarıyla terör odaklarına meşruiyet kazandırmaya çalışmaktan çekinmedi.

The Jerusalem Post'ta paylaşılan bu son yazı, İsrail’in terörü besleme, kışkırtma ve bölge ülkelerine karşı kullanma stratejisinin geçici bir hamle değil, köklü bir devlet politikası olduğunu bir kez daha tescillemiş oldu.