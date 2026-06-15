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Fransa'nın başkenti Paris'in banliyösü Villepinte kentinde başlayan dünyanın önde gelen uluslararası savunma sanayisi fuarlarından Eurosatory, protesto gösterilerine sahne oldu. İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki gösteren Filistin yanlısı aktivistler, fuar alanı yakınlarında kitlesel bir eylem gerçekleştirdi.

"İSRAİL'İ SİLAHLANDIRMAYA SON VERİN"

Fuar merkezinin yakınlarında bir araya gelen eylemciler, ellerinde Filistin ve Lübnan bayrakları taşıdı. "Savaş vurguncularını durdurun", "Hepimiz Gazze'nin çocuklarıyız", "İsrail'i silahlandırmaya son verin" ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u hedef alarak "İsrail katil, Macron suç ortağı" sloganları atan grup, fuar alanına ulaşım sağlayan ana yolu araç trafiğine kapattı.

Bölgedeki bir döner kavşakta oturma eylemi başlatan göstericiler, İtalyan halk şarkısı "Bella Ciao" (Çav Bella) dahil olmak üzere çeşitli marş ve müzikler seslendirdi.

FRANSIZ FİRMALARINA "İŞ BİRLİĞİNİ KESİN" ÇAĞRISI

İsrail ordusunun Gazze ve Lübnan'da gerçekleştirdiği sivil katliamlarına dikkat çeken protestocular, Fransız savunma sanayisi şirketlerinin İsrailli firmalarla olan tüm ortaklıklarını sonlandırmasını istedi. Eylemciler ayrıca, Tel Aviv yönetimine yönelik her türlü silah ve askeri mühimmat sevkiyatının derhal durdurulmasını talep etti.

Oturma eylemi nedeniyle fuar yolunda trafik felç olurken, Fransız polisi göstericilere müdahale ederek kapatılan yolu ve kavşağı yeniden ulaşıma açtı.

SADECE HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNE İZİN VERİLMİŞTİ

İsrail Savunma Bakanlığı tarafından 1 Haziran'da yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Paris'teki Eurosatory 2026 Fuarı'na tam katılım sağlayamayacağı ve resmi stant açamayacağı bildirilmişti. Açıklamada, Fransız yetkililerin fuarda İsrail'e ait yalnızca hava savunma sistemlerinin sergilenmesine izin verdiği kaydedilmişti. Ancak bu kısıtlamaya rağmen İsrail menşeili askeri teknolojilerin fuarda yer alması, protestoların fitilini ateşledi.