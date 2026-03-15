The Jerusalem Post gazetesinde yer alan habere göre, polis, aşırı sağcı Yerleşimler ve Ulusal Misyonlar Bakanı Orit Strock'un kızı Shoshana Strock'un ölüm sebebi ile ilgili soruşturma başlattı.

Bakan Strock, Facebook hesabından gerçekleştirdiği açıklamada, ailesinin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu açıklayarak geçen sene polise şikayette bulunan 34 yaşındaki kızının ölüm haberini paylaştı.

Bakan Strock, kızının şüpheli ölümünü, "Sevgili kızımız Shoshana'nın vefatını büyük bir acıyla bildiriyorum” sözleriyle duyurdu.

AİLESİ HAKKINDA ŞİKAYETTE BULUNMUŞTU

İsrailli bakanın kızının, geçen sene ebeveynleri hakkında cinsel istismar suçlamasıyla polise şikayette bulunduğu ortaya çıkmış, soruşturmaya ilişkin basına yayın getirilmişti.

Shoshana Strock sosyal medyada paylaşımlarında, bakan olan annesi, babası ve bir erkek kardeşinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söylemişti.​​​​​​​