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Kaynak: AA

Smotrich, Batı Şeria’nın kuzeyinde Kalkilya kenti yakınlarında bulunan yasa dışı Karnei Shomron yerleşiminde katıldığı etkinlikte konuştu. Daha önce de benzer çağrılar yapan aşırı sağcı bakan, Batı Şeria’nın ilhak edilmesi gerektiğini yineledi.

“NİHAİ YANIT OLUR” İDDİASI

Tek taraflı “egemenlik ilanının”, uluslararası alanda İsrail aleyhine yürütüldüğünü öne sürdüğü kampanyalara karşı “nihai yanıt” olacağını savunan Smotrich, söz konusu adımın seçimlerden önce atılması gerektiğini dile getirdi.

LÜBNAN MESAJI: “KARŞILIK VERİRİZ”

Smotrich, İsrail ordusunun Lübnan’ın başkenti Beyrut’un Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırısına ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. İsrail Ordu Radyosu’na konuşan Smotrich, “Eğer yeni bir saldırı gerçekleşirse tekrar karşılık veririz. Hizbullah’ın yerleşimlerimize saldırmasına müsaade etmediğimiz yeni bir denklem oluşturduk.” ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRILIK VURGUSU

Uluslararası hukuka göre, İsrail’in 1967’den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria, gelecekte kurulması öngörülen Filistin Devleti’nin toprağı olarak kabul ediliyor. İşgalci gücün, işgal ettiği topraklara kendi nüfusunu yerleştirmesi ve mülkiyet yapısını değiştirmesi uluslararası hukuka aykırı sayılıyor.

BEYRUT’A SALDIRIDA CAN KAYBI

Öte yandan İsrail ordusunun Beyrut’un Dahiye bölgesi ile ülkenin güneyine düzenlediği hava saldırılarında en az 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.