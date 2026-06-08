İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi ve Türkiye'yi sert sözlerle hedef aldı.

Katz, Çiftçi'nin Kudüs'e yönelik açıklamalarına gönderme yaparak "Kudüs, Konstantinopolis değildir ve İsrail Devleti de çökmekte olan bir Haçlı İmparatorluğu değildir" dedi.

"HİÇ KİMSE TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NE AYAR VERMEYE KALKAMAZ"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İsrailli bakana sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.

Yavaş, "Kudüs üzerinden hadsizlik yapan İsrailli bakana hatırlatmak isterim. Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Türk milletine üstten bakarak ayar vermeye kalkamaz, tarihimize parmak sallayamaz. Atatürk’ün adını ağzınıza almadan önce, kendi hükümetinizin uluslararası hukuk karşısındaki siciline bakın! Türkiye’ye meydan okumaya çalışanlara tavsiyem; tarihten hamaset değil, ders çıkarmalarıdır." ifadelerini kullandı.

İSRAİLLİ BAKAN NE DEMİŞTİ?

Kudüs’ü yönetmeyi hayal eden ve tehditler savuran Türkiye İçişleri Bakanı’na şunu söylüyorum: Kudüs, Konstantinopolis değildir ve İsrail Devleti de çökmekte olan bir Haçlı İmparatorluğu değildir. İsrail, her türlü tehdide karşı kendini savunma kapasitesini kanıtlamış güçlü ve kararlı bir devlettir. Kudüs, 3.000 yıldır Yahudi halkının başkentidir ve sonsuza dek İsrail’in başkenti olmaya devam edecektir. Siz ve Erdoğan’ın hayalini kurduğu Osmanlı İmparatorluğu ise çökmüştür ve bir daha asla geri dönmeyecektir. Ne yazık ki, Türkiye’yi modern bir devlete dönüştürmek için çalışan Atatürk’ün mirasından hiçbir ders çıkarmadınız; aksine, Türkiye’yi yeniden karanlık ve geri kalmış bir döneme sürüklemek için çalışıyorsunuz.