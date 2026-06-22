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Kaynak: AA

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Lübnan ile ateşkese karşı çıkarak, "Lübnan, İsrail'in oyun alanı olmalı. (Hizbullah) Sivil halkın arasına saklanıyorsa, ben sadece kendi askerlerimizi korumak isterim." dedi.

İsrail devlet televizyonu KAN'a açıklamada bulunan Ben-Gvir, Lübnan ile ateşkes konusuna dair değerlendirmelerde bulundu.

Ateşkese karşı çıkan Ben-Gvir, "Lübnan, İsrail'in oyun alanı olmalı. (Hizbullah) Sivil halkın arasına saklanıyorsa, ben sadece kendi askerlerimizi korumak isterim." ifadelerini kullandı.

Başbakan Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki gerilime de değinen Ben-Gvir, şunları söyledi:

"(Netanyahu'ya) Başbakan’a, Trump’ın gerçek bir dost olduğunu, ona kibar davranıp onu kucaklamamız gerektiğini söylüyorum. Fakat (Trump'a) ona Lübnan’da bir ateşkesi kabul edemeyeceğimizi de belirtmek zorundayız."

Aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, "Kararları biz veririz. Onların (Hizbullah) yeniden silahlanıp güçlenmesi için İsrail sınırına geri dönmeleri size normal geliyor mu?" diye konuştu.

BEN-GVİR, İSRAİL'İN ULUSLARARASI KAMUOYUNA ŞİRİN GÖRÜNME ÇABALARINI İTİRAF ETTİ

Kanal 14'e de konuşan Ben-Gvir, Gazze Şeridi'ne yardım götürmek üzere yola çıkan ve Aşdod Limanı'nda tutulan Küresel Sumud Filosu aktivistleri hakkında yaptığı açıklamada, İsrail'in uluslararası kamuoyunun gözünü boyama taktiklerini de itiraf etti.

Ben-Gvir, "Dışişleri Bakanlığı yetkilileri '(Sumud filosu aktivistleri) onlara sandviç verin, imajımız iyi olur' baskısı yaptı." dedi.

"Terör destekçisi" olarak nitelediği Sumud aktivistlerine hiçbir taviz vermediğini ifade eden Ben-Gvir, "Ben mi onlara sandviç vereceğim? Onlara patronun kim olduğunu gösterdim." diyerek Sumud filosu aktivistlerine kötü muamelede bulunduklarını kabul etti.

“LÜBNAN YANMALI” DEMİŞTİ

İsrailli aşırı sağcı bakan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ise "Lübnan'ın yanması" gerektiğini ve "İsrailli bir annenin döktüğü her gözyaşı için 1000 Lübnanlı annenin ağlaması gerektiğini" savunmuştu.

Ben Gvir, "ABD'lilere saygı duyarak şunu belirtmek isterim ki İsrail, tüm dünyaya oğullarımızın kanının ve vatandaşlarımızın güvenliğinin pazarlık konusu olmadığını açıkça göstermelidir." demişti.

AVRUPA BİRLİĞİ’NDEN SERT TEPKİ

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir’in açıklamalarına Avrupa Birliği’nden tepki geldi. AB Komisyonunun Dış İlişkiler Komisyonu Sözcüsü Anouar el Anouni, İsrailli bakanın ‘Lübnan yanmalı’ sözüne yanıt olarak "Bu söylemi en güçlü şekilde kınadığımızı açıkça ifade etmek isterim” dedi.

El Anouni, Ben-Gvir'e yönelik yaptırım konusunun son düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda gündeme geldiğini ancak oybirliği bulunmadığını anımsatarak, "Bundan sonraki adımlara ilişkin herhangi bir öngörüde bulunmayacağım veya spekülasyon yapmayacağım." diye konuştu.

AB'nin Lübnan'ın ve halkının yanında olduğunun altını çizen el Anouni, Lübnan'ın seçmediği bir savaşın ağır bedelini ödediğini, halkının çok uzun süredir ve fazlasıyla acı çektiğini dile getirdi.