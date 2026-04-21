Gazze'deki sistematik katliam, bizzat operasyonlara katılan İsrail askerlerinin kan donduran itiraflarıyla gündeme geldi.

"Kendimi canavar gibi hissediyorum"

İsrail ordusunda görev yapan ve yaptıklarından dolayı pişmanlık yapan askerler, kan donduran itiraflarda bulundu. Gazze Şeridi'nde tanık oldukları ve bizzat faili oldukları dehşet anlarını anlattılar. Haaretz gazetesinde yayımlanan ifadeler; sivillerin kasten öldürülmesi, cenazelere yönelik saygısızlık ve sistematik işkenceyi tüm çıplaklığıyla ortaya koydu.

Silahsız sivillere "deli gibi" ateş açıldı

Han Yunus'ta görev yapan "Yuval" kod adlı asker, silahsız bir yaşlı ve üç çocuğun üzerlerine kurşun yağdırıldığını anlattı. Bedenleri delik deşik olan sivillerin üzerine komutanının tükürerek küfrettiğini belirten Yuval, "Döndüğümde herkes bana kahraman dedi ama ben kendimi bir canavar gibi hissediyordum" dedi.

İşkence ve iş makineleriyle gömülen cesetler

Kadın asker "Maya" ise tank ateşiyle öldürülen sivillerin cenazelerinin iş makineleriyle gizlice gömüldüğünü itiraf etti. Sağ kalan bir Filistinlinin ise karakolda akılalmaz işkencelere maruz bırakıldığını belirten Maya, sivilde vicdanlı biriyken bu vahşete nasıl ortak olduğuna anlam veremediğini dile getirdi.

Kutsal değerlere saldırı tepki çekti

Lübnan'ın güneyinde ise bir İsrail askerinin İsa heykelini parçaladığı görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı. Görüntülerin doğrulanmasının ardından İsrailli yetkililer özür diledi ancak askerlerin itirafları ve sahada kaydedilen yağma görüntüleri, ordudaki disiplin kaybını ve insan hakları ihlallerini bir kez daha kanıtladı.