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Kaynak: AA

Smotrich, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da da "savaşa girmesi" gerektiğini ve Gazze ile Lübnan'da yürütülen askeri operasyonların benzerinin burada da uygulanmasını savundu.

FİLİSTİN DEVLETİ FİKRİNİ ORTADAN KALDIRMA VURGUSU

Filistin Yönetimi'nin tamamen dağıtılması gerektiğini öne süren Smotrich, Batı Şeria'da Filistin toprakları üzerine inşa edilen yasa dışı yerleşim birimlerinin genişletilmesiyle övündü. Smotrich, bu yerleşim adımları sayesinde bağımsız bir Filistin devleti kurulması seçeneğinin fiilen ortadan kalktığını iddia etti.

Aşırı sağcı bakan, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun seçimleri kazanarak yeniden hükümeti kurması durumunda talep edeceği ilk öncelikli adımlardan birinin bu askeri operasyon ve ilhak politikası olacağını dile getirdi.

BATI ŞERİA'DA ABLUKA VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Söz konusu açıklamalar, Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentinde yaşanan gerilimin ardından geldi. İsrail ordusu, bir saldırı düzenledikleri gerekçesiyle 2 Filistinliyi öldürmüş, ardından kentin ve çevre köylerin tüm giriş-çıkışlarını ulaşıma kapatmıştı.

Başbakan Binyamin Netanyahu da sabah saatlerinde meydana gelen çatışmanın ardından El-Halil kentine giriş ve çıkışların derhal kapatılması, Batı Şeria genelinde tam abluka hazırlıklarına başlanması ve ek güvenlik tedbirlerinin devreye sokulması talimatını verdiğini duyurmuştu.