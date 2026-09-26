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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Elazığ İl Başkanlığında düzenlenen teşkilat buluşmasında partililere konuştu.

"NETANYAHU HÜKÜMETİNİN SÖYLEMLERİNİN HİÇBİR KIYMETİHARBİYESİ YOKTUR"

Dış politika ve Filistin meselesine ilişkin mesajlar veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İsrail hükümetinin açıklamalarını ve Gazze'deki durumu değerlendirerek, şunları söyledi:

"O birileri işledikleri suçları gayet iyi biliyorlar. O suçların üstünü örtmek için de sürekli bir şekilde Cumhurbaşkanımıza, ülkemize saldırmaya çalışıyorlar. Uluslararası mahkemelerde soykırımla yargılanan bir kişinin, Netanyahu'nun hükümetinin kalkıp da Cumhurbaşkanımıza, Türkiye Cumhuriyeti'ne laf söylemesinin hiçbir kıymetiharbiyesi yoktur. İç siyasette sıkışmışlığını böyle aşmaya çalışıyor ama bu da beyhude bir çabadır. Biz kim ne derse desin, ne yaparsa yapsın zalimlerin karşısında, mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz. Filistin davasını savunmaya, iki devletli çözümü savunmaya devam edeceğiz"



"TÜRKİYE'Yİ DARBE ANAYASASI AYIBINDAN KURTARACAĞIZ"

AK Parti'nin en büyük başarılarından birisinin, vesayetçi sistemlerinin tasfiye edilmesi olduğunu belirten Yılmaz, "Önümüzdeki dönemde inşallah Türkiye'yi sivil, yeni bir anayasaya kavuşturacağımıza inanıyoruz. Burada daha geniş bir konsensüs gerekiyor. Meclisimizde ve toplumumuzda iktidarıyla muhalefetiyle bir araya gelip temel bir uzlaşmaya varırsak Türkiye'yi bu darbe anayasası ayıbından kurtaracağız. Çok daha sivil, demokratik ve bugünkü ihtiyaçlara cevap veren bir anayasayı milletimize kazandıracağız” dedi.