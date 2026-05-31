Yerel kaynaklara göre, savaş uçaklarının hedef aldığı farklı bölgelerde çok sayıda bina yıkıldı, bazı noktalarda yangınlar çıktı. Saldırı sonrası çekilen görüntülerde yoğun dumanın gökyüzünü kapladığı ve geniş çaplı tahribat oluştuğu görüldü.

Saldırılarda altyapı ve sivil yerleşim alanlarının ciddi hasar gördüğü, hasar tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI DA HEDEF OLDU

İsrail’in Sur kentindeki Hiram Hastanesi çevresine düzenlediği saldırıda 13 sağlık çalışanının yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusunun saldırılar öncesinde bazı bölgeler için uyarılar yayımlayarak sivillerden evlerini terk etmelerini istediği aktarıldı.

KARA OPERASYONU GENİŞLİYOR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, ateşkese rağmen Lübnan’a yönelik kara saldırılarının ve işgalin genişletilmesi talimatını verdiği belirtildi.

Son günlerde Sur ve Nebatiye başta olmak üzere birçok yerleşim yerini hedef alan İsrail ordusunun, Litani Nehri’nin kuzeyine ilerleyerek kara operasyonunu genişlettiği ifade edildi.