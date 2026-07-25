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Kaynak: AA

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son verileri açıkladı.

Son 48 saatte Gazze'deki hastanelere İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 6 kişinin naaşının ulaştırıldığı, bunlardan ikisinin daha önce aldığı yara nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi. Saldırılarda ayrıca 37 kişinin yaralandığı ve hastanelere sevk edildiği aktarıldı.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1191 kişinin hayatını kaybettiği 3 bin 853 kişinin yaralandığı, enkazdan ise 802 kişinin cenazesinin çıkarıldığı paylaşıldı.

İsrail'in Gazze'ye Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 305'e, yaralı sayısının ise 173 bin 961’e yükseldiği belirtildi.

Gazze'de enkaz altında ve yollarda halen çok sayıda kişinin bulunduğu, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin yetersiz imkanlar nedeniyle bu kişilere ulaşamadığı da aktarıldı.