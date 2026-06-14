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Kaynak: Haber Merkezi

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İsrail'in Lübnan'a yönelik devam eden saldırılarının ABD'nin yükümlülüklerini yerine getirme iradesi gösterememesi ve müzakere sürecinin durması anlamına geldiğini ifade etti.

Kalibaf, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

İsrail'in Lübnan'ın Dahiye bölgesine yönelik son saldırılarına tepki gösteren Kalibaf, "Siyonistlerin Dahiye'ye saldırıları ABD'nin verdiği taahhütleri yerine getirme iradesinden yoksun olduğunu ya da bunu yapabilecek gücü bulunmadığını bir kez daha ortaya koydu" ifadesini kullandı.

'KÖTÜ POLİS İYİ POLİS OYUNU ESKİDE KALDI'

"Kötü polis iyi polis" oyununun eskide kaldığını ifade eden Kalibaf, "Eğer taahhütlerinizi yerine getirme iradeniz ve kapasiteniz yoksa, (müzakere) sürecinin devamından söz etmek mümkün değil." sözleriyle müzakere sürecinin durabileceği uyarısında bulundu.

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut ve ülkenin güney bölgelerine hava saldırısı düzenlemiş ve en az 8 kişi hayatını kaybetmişti.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI CEVAPSIZ KALMAYACAKTIR

İran ordusu, İsrail'in Lübnan'a saldırılarının cevapsız kalmayacağını bildirdi.

İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Denetim Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Muhammed Cafer Esedi, Fars Haber Ajansı'na konuya ilişkin açıklama yaptı.

İranlı Komutan, İsrail'in Beyrut'un Dahiye bölgesine yönelik saldırılarının cevapsız kalmayacağını söyledi.

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Dahiye bölgesi ve ülkenin güneyine hava saldırısı düzenlemiş ve en az 8 kişi hayatını kaybetmişti.