İsrail’in Hamas’a karşı operasyon bahanesiyle Gazze’ye düzenlediği saldırılarda, ateşkes dönemi de dahil, 70 binin üzerinde sivil hayatını kaybetti. Gazze’nin yerle bir olduğu saldırılar sırasında milyonlarca sivil evlerini terk etmek zorunda kalırken açılık ve susuzlukla mücadele etti.

ABD Başkanı Trump’ın devreye girmesi sonrası ateşkes ilan edilse de İsrail’in özellikle Batı Şeria’da saldırıları sürüyor.

İsrail’in saldırılarının ‘soykırım’ boyutuna ulaşması büyük tepki çekerken İsrail Başbakanı Netanyahu’nun savaş suçu işlediği gerekçesi ile soruşturma başlatıldı. Uluslararası Adalet Divanı 2024 yılında Netanyahu’nun tutuklanması yönünde karar çıkardı.

El Cezire’de yer alan bir haberde İsrail’in ciddi bir savaş suçu işlediği ortaya çıktı. Gazze’de sivil savunma ekiplerinin derlediği bilgilere göre, bölgede hayatını kaybeden 2 bin 842 sivil adeta ‘buharlaştı’. Söz konusu sivillerden geriye kan lekeleri ve küçük et parçalarından başka bir şeyin kalmadığı öğrenildi.

Sözcü Mahmud Başal, El Cezire'ye yaptığı açıklamada, ekiplerin saldırı bölgelerinde "eleme yöntemi" kullandığını belirtti. Başal, "Hedef alınan eve giriyoruz ve bilinen kişi sayısını ele geçirilen cesetlerle karşılaştırıyoruz" dedi.

Başal "Eğer bir aile bize içeride beş kişi olduğunu söylerse ve biz sadece üç sağlam ceset bulursak, kapsamlı bir arama sonucunda duvarlardaki kan lekeleri veya kafa derisi gibi küçük parçalar dışında hiçbir şey bulamadığımızda kalan iki kişiyi 'buharlaşmış' olarak değerlendiririz” şeklinde konuştu.

KULLANILMASI YASAK BOMBALARI SİVİLLERİN ÜSTÜNE ATTI

Konuyla ilgili yapılan araştırma İsrail’in uluslararası savaş hukuku çerçevesinde kullanılması yasak silahların sivillere doğrulduğunu ortaya koydu.

Uzmanlar ve görgü tanıkları, bu olayı İsrail'in uluslararası alanda yasaklanmış, genellikle vakum veya aerosol bombaları olarak adlandırılan ve 3 bin 500 derecenin üzerinde sıcaklık üretebilen termal ve termobarik silahları sistematik olarak kullanmasına bağladı.

Rus askeri uzmanı Vasili Fatigarov, termobarik silahların sadece öldürmekle kalmadığını, maddeyi yok ettiğini söyledi.

Yapılan incelemeye göre, yoğun ısı genellikle ABD yapımı MK-84 gibi bombalarda kullanılan TNT ve alüminyum tozunun karışımı olan tritonal tarafından üretiliyor.

Yapılan incelemede yetkililer ‘buharlaşan’ cansız bedenlerin etrafında ‘GBU-39’ olarak bilinen bombanın kanat parçaları bulundu. Söz konusu bomba binanın yapısını nispeten sağlam tutarken içindeki her şeyi yok edecek şekilde tasarlandı. Bombanın Akciğerleri parçalayan bir basınç dalgası ve yumuşak dokuyu yakıp kül eden bir termal dalga yoluyla öldürdüğü öğrenildi.

Ortaya çıkan acı tablo İsrail’in savaş suçu işlediğinin bir kanıtı olarak görülüyor.