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Kaynak: AA

İsrail ordusunun ateşkese ve ABD-İran mutabakatına rağmen gece saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye ve çevresindeki beldelere hava ve topçu saldırıları sürüyor.

Sivil savunmadan yapılan yazılı açıklamada, Nebatiye bölgesindeki çeşitli merkezlerde görev yapan ekiplerin sabah saatlerinden bu yana devam eden saldırılar nedeniyle tahliye, nakil ve ilk yardım çalışmaları yürüttüğü belirtildi.

Açıklamada, ekiplerin 47 kişiyi güvenli bölgelere tahliye ettiği, 16 kişinin cenazesini ve 12 yaralıyı hastanelere ulaştırdığı kaydedildi.