Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın doğu kesiminde yer alan Baalbek kentine bağlı Nahle beldesini hedef alan iki ayrı hava saldırısı gerçekleştirdi. Lübnan resmi ajansı NNA'da paylaşılan bilgilere göre, Nahle beldesine düzenlenen bu bombardımanlarda bir kişi yaşamını yitirdi. İsrail ordusunun ülkenin güneyindeki farklı yerleşim yerlerine yönelik hava saldırılarına da devam ettiği bildirildi.

Diğer yandan Hizbullah, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, İsrail ordusuna ait "Heron" tipi insansız hava aracının (İHA), Baalbek kentinin Nahle beldesi semalarında uçuş gerçekleştirdiği sırada düşürüldüğü bilgisine yer verildi.

İsrail'in gün boyunca Lübnan genelinde sürdürdüğü diğer hava operasyonlarında ise toplamda 2 kişinin öldüğü, 17 kişinin de yaralandığı aktarıldı.