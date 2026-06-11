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Kaynak: AA

Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın aktardığı bilgilere göre, İsrail savaş uçakları Sur’daki Hiram Hastanesi yakınlarında bulunan bir binayı hedef aldı.

Saldırıda yaşamını yitiren bir kişinin yanı sıra, aralarında 10 hemşire ve sağlık çalışanının da bulunduğu toplam 17 kişi yaralandı.

Yoğun bombardıman nedeniyle hastane binasında maddi hasar meydana gelirken, hastane yerleşkesinde park halinde bulunan çok sayıda araç da zarar gördü.

Hiram Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Selman Aydibi, hava saldırısının ardından yaptığı açıklamada, çevreye yayılan şarapnel parçalarının 10 hemşire ve sağlık görevlisinin yaralanmasına neden olduğunu belirtti.

Aydibi ayrıca, hastanenin klinikleri ve hasta odalarında da hasar oluştuğunu ifade ederek, “Hastane çevresine yönelik saldırılar sonucunda yoğun bakım ünitesi, kardiyoloji servisi, diyaliz merkezi, acil servis ve laboratuvar gibi kritik bölümlerde zarar meydana geldi.” dedi.

Öte yandan, İsrail’in gün içerisinde Lübnan’ın farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda daha önce de bir kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.