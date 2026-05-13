İsrail ateşkese rağmen Lübnan’ı hedef almayı sürdürürken, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) Salı günü ülkenin güneyine düzenlediği saldırıların bilançosu netleşti. Lübnan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail’in dünkü saldırılarında aralarında kadın, çocuk, asker ve kurtarma görevlilerinin de bulunduğu en az 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ölenler arasında çok sayıda sivilin bulunduğu vurgulanan açıklamada, "Nebatiye şehrine düzenlenen bir saldırıda 2 sivil savunma görevlisi de dahil olmak üzere 5 kişi ölmüş, Cebhit civarına düzenlenen bir başka saldırıda 1 asker ve 1 Suriye vatandaşı dahil olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetmiştir. Ayrıca Bint Cebeil’e düzenlenen diğer bir saldırıda ise 1 çocuk ve 1 kadın dahil 4 sivil yaşamını yitirmiştir" ifadelerine yer verildi.



İSRAİL ATEŞKESE RAĞMEN LÜBNAN’I VURMUŞTU

İsrail, 17 Mayıs’a kadar devam edecek olan ateşkesi bir kez daha ihlal ederek dün Lübnan’ın güneyine yönelik yeni hava saldırıları düzenlemişti. Saldırıların yol açtığı kayıplara ilişkin resmi bir açıklama yapılmamıştı.