İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları ateşkese rağmen sürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, cuma günü ülkenin güneyinde bulunan dört ayrı bölgenin hedef alındığı bildirildi. Saldırılarda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu en az 10 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Bakanlık açıklamasına göre hayatını kaybedenler arasında 2 çocuk ve 3 kadın bulunuyor. Saldırılarda ayrıca çok sayıda kişinin yaralandığı değerlendiriliyor.

İSRAİL’İN ATEŞKES İHLALLERİ DEVAM EDİYOR

İsrail ile Lübnan arasında 17 Nisan’da ilan edilen 10 günlük ateşkesin daha sonra 17 Mayıs tarihine kadar uzatıldığı belirtilmişti. Ancak ateşkese rağmen İsrail’in Lübnan’ın farklı bölgelerine yönelik saldırılarını sürdürdüğü ifade ediliyor.

Son saldırılarda sivil yerleşim yerlerinin de hedef alındığı aktarılırken, bölgede tansiyonun yeniden yükseldiği değerlendiriliyor.

LÜBNAN’IN GÜNEYİNDE GERİLİM TIRMANIYOR

İsrail’in Lübnan’ın güneyine yönelik gerçekleştirdiği son saldırılar, ateşkes sürecinin kırılganlığını bir kez daha gündeme taşıdı. Bölgedeki gelişmeler yakından takip edilirken, saldırıların ardından uluslararası kamuoyunun nasıl bir tepki vereceği merak konusu oldu.