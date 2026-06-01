Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Lübnan’ın resmi haber ajansı NNA’nın aktardığı bilgilere göre, İsrail’e ait bir insansız hava aracı sabah saatlerinde Brikaa beldesinde ilerleyen bir aracı hedef aldı. Saldırı sonucunda araçta bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi.

Tul beldesinde bulunan Şeyh Ragıb Harb Hastanesi yakınlarında gerçekleştirilen başka bir İHA saldırısında ise Suriyeli bir genç hayatını kaybetti.

İsrail’e ait bir diğer İHA Nebatiye el-Fevka beldesine saldırı düzenlerken, savaş uçakları da Haruf ve Şukin beldelerini bombaladı.

Gece saatlerinde Kefrsir beldesine yönelik gerçekleştirilen hava saldırılarında ise 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun kısa süre önce orduya, Beyrut’un Dahiye bölgesine yönelik hava operasyonları gerçekleştirilmesi talimatı verdiği belirtildi.

İsrail-Lübnan hattında gerilim sürüyor

İsrail ordusu, 2 Mart’ta Lübnan’a yönelik geniş çaplı hava saldırıları başlatmış ve ülkenin güneyindeki çok sayıda yerleşim birimini kontrol altına almıştı.

Lübnan hükümeti, çatışmalar nedeniyle yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu geçtiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan’da yaptığı açıklamada, 17 Nisan’da yürürlüğe giren ve 10 gün sürmesi planlanan geçici ateşkesin üç hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD’nin arabuluculuğunda 14-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmelerde ise taraflar, ateşkesin 17 Mayıs’tan itibaren 45 gün uzatılması ve haziran başında dördüncü tur müzakerelerin yapılması konusunda mutabakata varmıştı.

Netanyahu, 25 Mayıs’ta yaptığı açıklamada da Lübnan’a yönelik askeri operasyonların yoğunlaştırılması talimatını verdiğini ifade etmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı’nın son verilerine göre, İsrail’in 2 Mart’tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 412’ye ulaştı.

Ateşkes uygulamada devam etse de İsrail ordusu Lübnan’ın güneyindeki saldırılarını ve yıkım faaliyetlerini sürdürürken, Hizbullah da ateşkes ihlalleri gerekçesiyle İsrail güçlerine yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.