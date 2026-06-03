İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre; İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA), güneydeki Nebatiye kentine bağlı Yukarı Nebatiye beldesinde bir motosikleti hedef aldı. Saldırıda 1 Lübnan askeri yaşamını yitirdi.
Sayda kentine bağlı Zerariye beldesinde düzenlenen saldırıda ise 1 kişi yaşamını yitirirken, 2'si sağlık görevlisi 3 kişi yaralandı.
NNA ve Sağlık Bakanlığı, daha önce, İsrail ordusunun gün boyunca Lübnan'ın farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 4'ü Suriyeli, 2'si Filistinli ve 2'si sağlık çalışanı olmak üzere 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
Böylece gün içinde İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 11'e geldi.