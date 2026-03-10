İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki beldelere düzenlediği hava saldırılarında 4 sağlık çalışanı yaralandı. Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın aktardığına göre, Nebatiye vilayetine bağlı Deyr Antar beldesi hedef alınan bölgeler arasında yer aldı.

Saldırılarda yaralanan sağlık personelinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

BİRÇOK BELDE HEDEF ALINDI

İsrail uçaklarının Nebatiye’nin yanı sıra Kefer Coz, Bıreyki, Deyr Suryan, Tayba, Beyt Lif, Sarifa, Keffur, Yatır ve Beraşit beldelerine de saldırılar düzenlediği aktarıldı.

Ayrıca İsrail ordusunun Sur kentinde saldırı tehdidinde bulunduğu bir binayı da hedef aldığı bildirildi.

EVLERİNİ TERK ETMEK ZORUNDA KALDILAR

Öte yandan İsrail saldırıları nedeniyle bazı bölgelerde sivillerin yerlerini terk etmeye başladığı kaydedildi. İlma Şab beldesi sakinlerinin, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) eşliğinde ve korumasında bölgeden ayrıldığı belirtildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı’nın son verilerine göre, İsrail’in 2 Mart’tan bu yana ülke genelinde düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 486’ya, yaralı sayısı ise 1313’e yükseldi. İsrail ordusunun hem havadan hem denizden saldırılar düzenlediği ve kara operasyonunu genişletme kararı aldığı bildirildi.