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Lübnan resmi ajansı NNA’nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Nebatiye vilayetine bağlı Duveyr beldesinde bir evi iki ayrı hava saldırısıyla hedef alarak yıktı. Nebatiye kenti de saldırıların hedefi oldu.

Bölgede İsrail’e ait insansız hava araçlarının (İHA) da saldırılar düzenlediği belirtildi. Nebatiye’de Zefta yolu üzerindeki bir motosikletin hedef alındığı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi.

Abba ile Duveyr beldeleri arasında seyreden bir başka motosiklete düzenlenen İHA saldırısında ise 2 Suriyeli hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Öte yandan İsrail’e ait başka bir İHA’nın Kefur beldesine de saldırı düzenlediği bildirildi.

İsrail ordusunun, 17 Nisan’da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen bölgedeki saldırılarını sürdürdüğü kaydedildi.