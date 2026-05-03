İsrail ordusunun, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere yönelik saldırıları sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu, öğle saatlerinden bu yana ülkenin güneyindeki Cümeycime, Breyki, Kusaybe, Sureyfe, Safad Battih, Haris, Düveyr, Kefr Dunin, Cebşit, Arabsalim, Şarkiye, Furun ve Deyr Zehrani beldelerini hedef aldı.

Safad Battih beldesine düzenlenen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Haris beldesinde insansız hava aracıyla (İHA) bir motosikletin hedef alındığı saldırıda da 1 kişi yaşamını yitirdi.

Coya beldesinde bir motosiklete düzenlenen İHA saldırısında ise 2 kişi yaralandı.