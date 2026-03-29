Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları geceden beri ülkenin güneyindeki Ayn Kana, Kefer Sir, Doğu Zavtar, Deyr Zehrani, Şemaa, Tayr Harfa, Hinniyye, Kefra, Yatır, Tayri, Şakra ve Tulin beldelerini hedef aldı.

İsrail ordusu ayrıca gece geç saatlerde başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine de hava saldırısı düzenledi.

Nebatiye vilayetine bağlı Hadasa beldesinde sabah erken saatlerde bir motosikleti hedef alan hava saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti.

124 ÇOCUK

Lübnan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren ülkeye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 1189'a yaralı sayısının ise 3 bin 427'ye yükseldiği bildirildi. Hayatını kaybedenlerin 124'ünün çocuk, 86'sının kadın olduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail saldırılarında 51 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, 126 sağlık çalışanının yaralandığı ifade edildi.