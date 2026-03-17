Orta Doğu kan gölü... Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkeye gerçekleştirdiği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 886'ya, yaralı sayısının ise 2 bin 141'e yükseldiğini duyurdu. Bombardımanların hedefi olan bölgelerde görev yapan 38 sağlık çalışanının hayatını kaybetti, 69 sağlık personeli yaralandı.

Bakanlığın açıklamasına göre saldırılarda yaşamını yitirenlerin arasında 111 çocuk ve 67 kadın var.

YERİNDEN EDİLENLERİN SAYISI 1 MİLYONU GEÇTİ

Afet Yönetimi Birimi, Beyrut ve güney bölgelerindeki yoğun saldırılar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan sivillerin sayısının 1 milyon 49 bin 328'e ulaştığını duyurdu.