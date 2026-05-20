Israil ile Lübnan arasındaki gerilim sürerken, Lübnan’dan yeni bir saldırı açıklaması geldi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in güneydeki Sur kentinde düzenlediği hava saldırısında en az 10 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, saldırının Deyr Kanun en-Nehr kasabasını hedef aldığı belirtildi. İlk belirlemelere göre hayatını kaybedenler arasında 3 kadın ve 3 çocuğun da bulunduğu ifade edildi.

YARALILAR DA VAR

Saldırıda biri çocuk olmak üzere 3 kişinin de yaralandığı açıklandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıyı “katliam” olarak nitelendirdi.

İsrail ordusundan ise olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRI İDDİASI

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Lübnan arasında sağlanan 10 günlük ateşkesi 17 Nisan’da duyurmuştu.

Daha sonra uzatılan ateşkesin, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 15 Mayıs’taki açıklamasıyla 45 gün daha devam edeceği bildirilmişti.

Lübnan tarafı, son saldırının ateşkes sürecine rağmen gerçekleştiğini savundu.