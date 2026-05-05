Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 2 Mart’tan itibaren düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 6 artarak 2 bin 702’ye yükseldiğini açıkladı. Yaralı sayısının ise 8 bin 311’e ulaştığı bildirildi.

SON VERİLER AÇIKLANDI

Bakanlık, bir önceki açıklamasında can kaybını 2 bin 696 olarak duyurmuştu. Son verilerle birlikte saldırılarda bilanço ağırlaşmaya devam etti.

SALDIRILAR 2 MART’TA BAŞLADI

İsrail ordusu, 2 Mart’ta Lübnan’a yoğun hava saldırıları başlattı. Saldırılar kapsamında ülkenin güneyindeki birçok yerleşim yeri hedef alındı ve bazı bölgeler işgal edildi.

1 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

Lübnan hükümeti, saldırılar nedeniyle ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıkladı. Yaşanan kriz, bölgedeki insani durumu daha da ağırlaştırdı.

ATEŞKESE RAĞMEN ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan’da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta uzatıldığını duyurdu. Ancak ateşkese rağmen İsrail’in saldırıları sürerken, Hizbullah da karşılık vermeye devam ediyor.