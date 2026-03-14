İsrail’in Lübnan’a yönelik hava saldırılarında can kaybı artmaya devam ediyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2 Mart’tan bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 826’ya, yaralananların sayısının ise 2 bin 9’a yükseldiği bildirildi.

Yoğun bombardıman nedeniyle ülkede büyük bir göç dalgası da yaşanıyor. Lübnan hükümetine bağlı Afet Risk Yönetimi Birimi, 2 Mart’tan itibaren şiddetlenen çatışmalar nedeniyle yerinden edilen kişi sayısının 831 bin 882’ye ulaştığını duyurdu.

İsrail, 28 Şubat’ta ABD ile birlikte İran’a yönelik başlattığı saldırıların ardından Hizbullah’ın İran Devrim Muhafızları ile birlikte hareket ettiğini öne sürerek 2 Mart’ta Lübnan’da hava saldırılarını yoğunlaştırmıştı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ise yaptığı açıklamalarda, başkent Beyrut’ta Hizbullah’ın güçlü olduğu Dahiye bölgesine düzenlenen saldırılarda Hizbullah ve İran Devrim Muhafızları’na bağlı unsurların hedef alındığını iddia etmişti.