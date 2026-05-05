Lübnan’da İsrail saldırılarının bilançosu ağırlaşıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 2 Mart’tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 702’ye ulaştı.

YARALI SAYISI 8 BİNİ AŞTI

Açıklamada, saldırılarda yaralananların sayısının ise 8 bin 311’e yükseldiği bildirildi. Ülkenin farklı bölgelerinde yıkımın sürdüğü ifade edildi.

ATEŞKES İHLALLERİ SÜRÜYOR

İsrail ile Lübnan arasında 17 Nisan’da ilan edilen ve 17 Mayıs’a kadar uzatılan ateşkese rağmen, İsrail ordusunun hava saldırıları ve ev yıkımlarıyla ateşkesi ihlal ettiği belirtildi.

BÖLGEDE GERİLİM TIRMANIYOR

Saldırıların devam etmesi, bölgede tansiyonun düşmediğini ve insani krizin derinleştiğini ortaya koyuyor