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Kaynak: İHA

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, New York'ta düzenlenen günlük basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Batı Şeria'daki hukuka aykırı uygulamalarına dikkati çeken Haq, "9 Temmuz'da, Cenin'in batısındaki Cebeli Akra Bedevi topluluğundan aralarında 4 çocuğun da bulunduğu 12 Filistinli, yakındaki bir yerleşim yerinden geldikleri değerlendirilen İsrailli yerleşimcilerin tehdit ve sindirme eylemleri sonucu yerinden edildi." ifadelerini kullandı.

Haq, yerinden edilen Filistinlilerin, bölgede 70 yılı aşkın süredir yaşayan bir Bedevi topluluğunun üyeleri olduğunu belirterek, Cebeli Akra sakinlerinin, Ocak 2023'ten bu yana tekrarlanan saldırılar ve erişim kısıtlamaları nedeniyle tamamen yerinden edilen topluluklar arasına katıldığını söyledi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) raporlarına atıfta bulunan Haq, işgal altındaki Filistin topraklarında yaşayan Filistinlilerin uluslararası hukuk uyarınca korunması ve ihlallerden sorumlu olanların hesap vermesi gerektiğini bir kez daha vurguladıklarını ifade etti.

Gazze'deki insani duruma da değinen Haq, bölgeye her gün kamyonlarla 17 bin metreküpten fazla içme suyu ulaştırıldığını ancak bu miktarın haziran ayına kıyasla yüzde 15 ila 20 azaldığını bildirdi.

"Bu düşüşün temel nedeni finansman yetersizliğidir." diyen Haq, azalmanın, "ihtiyacın yaz aylarında zirve yaptığı ve su kıtlığı riskinin en yüksek seviyeye ulaştığı" bir dönemde yaşandığını vurguladı.