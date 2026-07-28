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Kaynak: AA

Kanal 14 televizyonuna değerlendirmelerde bulunan Katz, İran ile yaşanan gerilim, Lübnan ve Gazze Şeridi'ndeki saldırılar hakkında konuştu.

Katz, "İran'ın enerji altyapısına saldırılar düzenlemeyi çok istiyoruz ancak ABD, İran'ın komşu ülkelere saldırması ve küresel petrol krizini tetikleyeceği endişesiyle şu an buna onay vermiyor." ifadelerini kullandı.

İran'a saldırılar düzenleyen ABD savaş uçaklarının İsrail'deki askeri hava üslerinden havalandığını söyleyen Katz, "buna karşın İran'ın bölge ülkelerine karşılık vermesine rağmen İsrail'e caydırıcılıkları nedeniyle saldırı düzenleyemediğini" savundu.

"ABD'nin İran'da İsrail'den daha fazla çıkarı olduğunu" söyleyen Katz, İran'a son iki yıldaki saldırılarında 35 binin üzerinde füze ve bomba attıklarını, sonrasında "ABD'den bağımsız saldırılar gerçekleştirmeye hazır olduklarını" söyledi.

İRAN'IN NETANYAHU'YU HEDEF ALMAYA ÇALIŞTIĞI İDDİASI

İran'ın Netanyahu ve İsrailli üst düzey siyasi ve askeri yetkilileri hedef almaya çalıştığını öne süren Katz, İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet'in (Şabak) söz konusu girişimleri önleme konusunda kritik rol üstlendiğini söyledi.

İsrail basını, Netanyahu'nun İran kaynaklı güvenlik endişeleri nedeniyle ABD ziyareti için sıkı ve alışılmadık tedbirler eşliğinde İsrail'den gizlice ayrıldığı bildirmişti.

LÜBNAN VE GAZZE'DEKİ YIKIM

Bakan Katz, İsrail'in işgalini sürdürdüğü Lübnan, Suriye ve Gazze Şeridi'nden çekilmesi yönünde ABD'nin baskı yaptığı iddialarına dair de konuştu.

Katz, "Trump, İsrail'in Lübnan, Gazze ve Suriye'deki tampon bölgelerden çekilmeyeceğini anladı." ifadesini kullandı.

Lübnan'ın güneyinde gerçekleştirdikleri işgal ve yıkıma ilişkin Bakan Katz, sınır bölgesinde geçmişi yüzyıla dayanan 24 Lübnan köyünde 15 ile 20 bin arasında evi yıktıklarını söyledi.

Katz, Gazze Şeridi'nde sürdürdükleri işgalin boyutlarını ise "Gazze'yi yok ettik" sözleriyle itiraf etti.

Gazze'deki yıkıma ilişkin Katz, "Gazze'de sadece yerin altını değil bütün evleri de yok ediyoruz. Bugün Gazze'nin neredeyse yüzde 70'i yıkılmış durumda. Bugün Şucaiyye yok, Cibaliya yok." dedi.