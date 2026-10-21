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Financial Times’ın haberine göre İsrail ordusu, 10 Ekim tarihi itibarıyla İran’ın nükleer tesisleri, yönetim merkezleri ve elektrik santralleri de dahil olmak üzere geniş kapsamlı bir bombardıman harekatı planladı. Şubat ayında düzenlenen ortak operasyonlardan çok daha yoğun olması öngörülen planın, daha önce hedef alınmayan sivil altyapı tesislerini de kapsadığı bildirildi. Ancak ABD’de 3 Kasım’da gerçekleştirilecek ara seçimler öncesinde bölgesel bir savaşın patlak vermesini istemeyen Trump’ın müdahalesiyle operasyon askıya alındı.

SALDIRI PLANININ ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA YENİDEN GÜNDEME GELMESİ BEKLENİYOR

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in İsrail’e gerçekleştirdiği gizli ziyaret ve Netanyahu ile yaptığı görüşmelerin ardından sızan haberlerde, askeri seçeneğin tümüyle ortadan kalkmadığı vurgulandı. Analistler, ertelenen saldırı planlarının önümüzdeki haftalarda yeniden masa üstüne gelebileceğini ve ABD’nin bu askeri baskıyı İran’ı müzakerelere zorlamak için kullanabileceğini belirtiyor. Pentagon ise söz konusu iddialar hakkında herhangi bir resmi açıklama yapmadı.