Knesset Genel Kurulu’nda yapılan oylamada, Filistinli esirleri kapsayan idam cezası düzenlemesi 62 kabul oyuna karşı 48 ret oyuyla kabul edildi. Yasa, ölüm cezasının kapsamını genişleterek yeniden uygulanmasının önünü açıyor.

İRLANDA’DAN KINAMA

İrlanda Adalet Bakanı Helen McEntee, yaptığı açıklamada ülkesinin yasayı kınadığını belirtti. Yaşam hakkının en temel insan hakkı olduğunu vurgulayan McEntee, İrlanda’nın her koşulda ölüm cezasına karşı olduğunu ifade etti.

Yasanın Filistinliler açısından ayrımcılık içerdiği yönündeki endişelerini dile getirdi.

BM: ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi, söz konusu düzenlemenin derhal geri çekilmesi gerektiğini bildirdi. Açıklamada, yasanın uluslararası hukuk yükümlülüklerine aykırı olduğu ve uygulanmasının insanlık dışı cezaları yasaklayan hükümleri ihlal edeceği vurgulandı.

Yasanın özellikle işgal altındaki Batı Şeria ve İsrail’deki Filistinlilere yönelik uygulanmasının ayrımcılığı derinleştireceği ifade edildi.

BÖLGE ÜLKELERİNDEN SERT TEPKİ

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, yasayı en sert şekilde kınayarak düzenlemenin uluslararası hukuka aykırı, ayrımcı ve gayrimeşru olduğunu açıkladı. Açıklamada, bu adımın Filistin halkının haklarını hedef alan sistematik politikaların parçası olduğu belirtildi.

Mısır da yasayı kınayarak bunun apartheid sistemini güçlendirdiğini ve Cenevre Sözleşmeleri’ni ihlal ettiğini duyurdu. Kahire yönetimi, uluslararası topluma Filistin halkının korunması için harekete geçme çağrısı yaptı.

DİNİ KURUMLAR VE PARLAMENTOLARDAN TEPKİ

El-Ezher, yasanın kabul edilmesini uluslararası sistemin yetersizliğinin göstergesi olarak değerlendirdi ve kararı sert sözlerle eleştirdi.

Arap Parlamentosu Başkanı Muhammed Ahmed el-Yemahi ise düzenlemeyi “sistematik bir suç” olarak nitelendirdi. Yemahi, yasanın uluslararası sözleşmelerin açık ihlali olduğunu belirterek, Filistinli esirler için acil uluslararası koruma çağrısında bulundu.

Uluslararası toplumdan art arda gelen tepkiler, söz konusu düzenlemenin bölgedeki gerilimi daha da artırabileceğine işaret ediyor.