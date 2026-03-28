İsrail’in Lübnan’ın güneyine düzenlediği hava saldırısında bir medya aracı hedef alındı. Saldırıda 3 gazeteci hayatını kaybetti.

Lübnan basını ve uluslararası kaynaklara göre, saldırıda Al Manar TV muhabiri Ali Shoeib ile Al Mayadin çalışanları Fatima ve Mohamed Fetoni yaşamını yitirdi. Olay, bölgede medya çalışanlarının hedef alındığına yönelik tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

İsrail ordusu saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, hedef alınan gazetecilerden birinin Hizbullah bağlantılı olduğunu öne sürdü. Ancak bu açıklama bölgede ve uluslararası kamuoyunda tartışma yarattı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ise saldırıyı “açık bir suç” olarak nitelendirdi. Son dönemde bölgede medya çalışanlarını hedef alan saldırılarda artış yaşandığına dikkat çekiliyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 1189’a ulaştı.