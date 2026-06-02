Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik askeri müdahalelerine devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, Gazze'nin orta kesimindeki Zevayide beldesini hedef alan bir İsrail insansız hava aracı (İHA), bölgeye saldırı gerçekleştirdi. 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın aktardığı detaylara göre, İHA saldırısının hemen ardından olay yerine intikal eden ilk yardım ekipleri, hayatını kaybeden Filistinlinin cenazesini ve yaralanan iki sivili Deyr Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakletti. Yaralıların tedavi altına alındığı öğrenildi.

İsrail, 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'ne havadan ve topçu atışlarıyla saldırılarını sürdürüyor.