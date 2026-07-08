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Kaynak: İHA

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından gerçekleştirilen yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten beri süren saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte İsrail'in saldırıları sonucu yaşamını yitiren 8 kişinin cenazesi ile 17 yaralının Gazze'deki hastanelere getirildiği belirtildi.

8 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada, İsrail ile varılan ateşkesin 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmesinden beri gerçekleştirilen saldırılarda 1084 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 491 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 799 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı belirtildi.

İsrail'in Ekim 2023 yılından bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 73 bin 110'a, yaralı sayısının ise 173 bin 599'a yükseldiği kaydedildi.