Ateşkes ilan edilmiş olmasına rağmen İsrail ordusunun Gazze’ye yönelik operasyonlarını sürdürdüğü bildiriliyor.

Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ekim 2023’ten itibaren devam eden saldırıların yol açtığı can kayıplarına dair güncel veriler paylaşıldı.

Açıklamaya göre son 24 saat içinde Gazze’deki hastanelere 2 kişinin cansız bedeni ile 9 yaralı getirildi.

10 Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkesten bu yana İsrail saldırılarında 832 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 354 kişi yaralandı. Ayrıca enkaz altından 767 kişinin naaşına ulaşıldığı aktarıldı.

Toplamda ise Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısının 72 bin 612’ye, yaralı sayısının ise 172 bin 457’ye çıktığı belirtildi.

Bölgede hâlâ binlerce kişinin enkaz altında olduğu ve çok sayıda cenazeye ulaşılamadığı ifade ediliyor.