Açıklamada, son 24 saat içinde hastanelere 4 kişinin cansız bedeninin ve 10 yaralının ulaştırıldığı bildirildi. Ayrıca, 10 Ekim 2025’te ilan edilen ateşkesten bu yana devam eden saldırılarda 754 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 bin 100 kişinin ise yaralandığı aktarıldı.

Sağlık yetkilileri, saldırıların başladığı 2023 Ekim’inden bu yana toplam yaralı sayısının 172 bin 202’ye ulaştığını belirtti.

Bölgedeki en kritik sorunlardan biri ise enkaz altında hâlâ çıkarılamayan binlerce kişinin bulunması olarak ifade ediliyor.