Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 2 cansız beden ve 21 yaralının getirildiği belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 738 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 36 kişinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 317'ye, yaralı sayısının da 172 bin 158'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Ateşkesi ihlal eden İsrail ordusunun Gazze'deki saldırısında 1 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Gazze Şeridi'nin kuzey ve güneyine düzenlediği saldırılarda 1 Filistinli hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA) Refah kentini bombaladı. Saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail askerlerinin kuzeydeki Beyt Lahiya'da açtığı ateş sonucu 1 Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu neredeyse her gün ateşkes anlaşmasını ihlal ederek, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırılar düzenliyor.