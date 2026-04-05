Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 72 bin 292'ye ulaştığını açıkladı. Yaralı sayısı ise 172 bin 73!

Son 24 saatte enkaz altından 4 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı, 5 kişinin ise İsrail saldırılarında yaralandığı belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 715 kişinin yaşamını yitirdiği, 1968 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 756 cenazenin çıkarıldığı ifade edildi.