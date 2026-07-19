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Kaynak: AA

Sağlık kaynaklarının aktardığına göre İsrail topçu birlikleri, Gazze kentinin doğusunda bulunan Zeytun Mahallesi'ndeki Keşku Caddesi'ni hedef aldı. İlk tespitlere göre saldırıda biri kadın 3 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Saldırının ardından enkazdan çıkarılan 3 Filistinlinin cenazesi, Gazze kentindeki Şifa Hastanesi morguna götürüldü.

Öte yandan Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Han Yunus kentinin batısındaki El-Mevasi bölgesinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 5 yaşındaki bir kız çocuğu başından yaralandı.

İsrail ordusu, Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Filistinli kaynaklara göre, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen devam eden saldırılarda şimdiye kadar 73 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi.