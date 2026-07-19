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Kaynak: AA

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'ten bu yana on binlerce Filistinlinin yaşamını yitirdiği saldırılarını, 10 Ekim 2025 tarihinde yürürlüğe giren ateşkese karşın sürdürmeye devam ediyor.

Yerel kaynakların aktardığına göre, ordunun son hedefi Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlar oldu.

Saldırıda bir Filistinli hayatını kaybederken, yaralanan 10 kişi tedavi edilmek üzere Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne sevk edildi.

Bölgeden gelen bilgilere göre İsrail ordusu, ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen Gazze Şeridi'nin farklı noktalarında hava saldırıları, topçu bombardımanları, silahlı operasyonlar ve askeri hareketliliğini sürdürüyor.

Öte yandan, aynı gün sabah saatlerinde yine Mevasi bölgesine düzenlenen başka bir saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

Gazze Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre, İsrail'in ateşkesi ihlal ettiği saldırılar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1.144'e, yaralı sayısı ise 3 bin 703'e ulaştı.